Zulte Waregem aast op Deense middenvelder

Zulte Waregem wil Jens Stage, een centrale middenvelder van het Deense Aarhus. Momenteel is de 22-jarige Deense belofteninternational, die mee naar het EK U21 trekt, nog wel te duur. Essevee wil deze zomer het middenveld versterken en Stage zou de eerste versterking moeten worden. Hij was, vooral in een defensieve rol, goed voor zes goals in 36 wedstrijden dit seizoen. Stef Peeters wil de club niet langer overnemen van het Franse Caen.