Boris Johnson voor rechter wegens “leugens” tijdens Brexit-campagne

De voormalige Britse buitenlandminister Boris Johnson moet voor de rechter verschijnen omdat hij tijdens de Brexit-campagne gelogen zou hebben over de kostprijs van het Britse EU-lidmaatschap. De Britse zakenman Marcus Ball zamelde via crowdfunding de benodigde 200.000 pond in om de zaak aanhangig te maken.

De advocaten van Ball beschuldigen Johnson van “leugens”. In de aanloop naar het Brexit-referendum van 2016 zei de toenmalige burgemeester van Londen meermaals dat het Verenigd Koninkrijk als EU-lidstaat elke week 350 miljoen pond (400 miljoen euro) naar Brussel stuurt. Volgens Ball “wist hij dat dit cijfer niet klopte, maar herhaalde hij het, keer op keer”.

“Crimineel gedrag”

Voor de rechter die nu beslist heeft dat Johnson voor een inleidende zitting moet worden uitgenodigd, verklaarden de advocaten vorige week: “Democratie veronderstelt dat wie een openbare functie bekleedt zich verantwoord en eerlijk gedraagt. Het gedrag van Boris Johnson was zowel onverantwoord als oneerlijk. Het was, laten we maar zeggen, crimineel.”

Pas na de eerste hoorzitting zijn dat de rechter zal beslissen of Johnson effectief terecht moet staan. Volgens zijn advocaten is de hele zaak een politieke stunt. Zakenman Ball steekt in ieder geval niet onder stoelen of banken dat hij de Brexit hoopt tegen te houden. “Maar deze beschuldiging gaat niet over de Brexit”, luidt het.

Topfavoriet om Theresa May op te volgen

Johnson was ten tijde van het Brexit-referendum parlementslid en was tot enkele weken voordien burgemeester van de Britse hoofdstad. Sindsdien is hij twee jaar lang minister van Buitenlandse Zaken geweest, maar hij nam ontslag uit onvrede met de Brexit-koers van premier Theresa May. Zij heeft intussen haar ontslag aangekondigd, Johnson geldt als de topfavoriet om haar op te volgen als partijleider en eerste minister.