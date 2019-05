Dit hebben wij geleerd uit de voorstelling van Philippe Clement bij Club Brugge

Philippe Clement is woensdag officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van Club Brugge. Het was een moeilijke keuze om Genk te verlaten, maar Clement is “rotsvast overtuigd” van zijn keuze. Wat viel ons op tijdens zijn voorstelling?

LEES OOK.Philippe Clement vindt zichzelf geen jobhopper bij voorstelling Club Brugge: “Ik had in Beveren en Genk clausule in contract”

Clement vreesde voor het jaar teveel bij Genk

De nieuwe trainer van Club Brugge is intelligent en plande zijn carrière altijd stap voor stap. De vrees voor het jaar teveel zat er wel degelijk in. “Ik heb bij Genk het summum bereikt”, verklaarde Clement tijdens zijn persconferentie. Hij zag er simpelweg geen nieuwe uitdaging meer na de titel omdat er deze zomer een einde komt aan een cyclus in Limburg. Lees: beter doen is haast onmogelijk. Bij Genk werden vorig jaar al een aantal beloftes gedaan aan sleutelspelers en straks volgt er een exodus. Presteren in de Champions League het komende seizoen is daarom zo goed als onmogelijk. Indien Clement zijn ploeg samen kon houden én versterken, zaten we afgelopen middag misschien niet op zijn persvoorstelling. De lokroep van zijn oude vrijster kwam op het goede moment. Afgelopen vrijdag heeft hij na drie dagen de knoop doorgehakt nadat hij ook nog met één buitenlandse ploeg had onderhandeld, al heeft Clement een vertrek naar het buitenland uiteindelijk nooit serieus overwogen.

Verhuis naar oefencomplex (dat hij zelf mee ontwierp) gaf mee doorslag voor bestuur

Maar ook Club Brugge begint straks aan een nieuw hoofdstuk: het verhuist in juni naar het nagelnieuwe oefencomplex in Westkapelle. Clement was nota bene zélf nog betrokken bij het ontwerp van het complex toen de plannen getekend werden enkele jaren geleden. Omdat Club Brugge een duidelijke achterstand heeft op ploegen à la Anderlecht en Genk op vlak van doorstroming van de jeugd, wil het daar de komende jaren fors inzetten. De U18 en U21 van blauw-zwart verhuizen dan ook mee naar Westkapelle. Clement - vroeger nog beloftencoach en brugfiguur tussen de jeugd en de A-kern - moet Club Brugge op het vlak van jeugddoorstroming helpen naar een hoger niveau tillen. Clement gaat al eens persoonlijk een match van de beloften kijken - we zagen het Leko niet doen bij Club. Dat de Kroaat zich uitsluitend bekommerde om zijn A-kern en dus meer op korte termijn werkte, speelde mee in de beslissing van het bestuur om de samenwerking niet te verlengen. Want in Westkapelle is een visie op lange termijn mét jeugdspelers ook nodig.

Clement en Verheyen spraken al uitgebreid over een samenwerking

Dat Gert Verheyen erg dicht bij een terugkeer naar Club Brugge staat, is duidelijk. Clement en Verheyen hadden al een uitgebreid gesprek over een eventuele samenwerking. Opvallend: het was Clement die het nodige voorbehoud had over een nieuw ‘vriendenclubje’ in de technische staf, want dat liep in het verleden al eens fout af. En er is tussen vrienden ook zoiets als hiërarchie. Maar Verheyen wil de job zelf heel graag en overtuigde Clement. Enkel tussen Club en Verheyen werd er financieel en qua contractduur nog geen vergelijk vinden. Ondertussen is de vraag nog steeds wat er met Timmy Simons gebeurt. Als assistent heeft hij nog een contract, maar het is niet duidelijk welk takenpakket hij dan zou toebedeeld krijgen in de nieuwe staf. Als Clement Simons wil houden, moet hij Club nog overtuigen. Ondertussen wakkert de interesse van andere ploegen wel aan.