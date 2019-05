Wegen en Verkeer onderzoekt mogelijkheden extra rijstroken op E314

Het agentschap Wegen en Verkeer legt dit voorjaar op de E314 in Heusden-Zolder een derde rijstrook aan over zo’n 4,5 km. Mogelijk komt er een vervolg van dat project op de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk-centrum). Daarvoor werd onlangs een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart moet brengen.

De zogenaamde project-MER-studie moet de milieueffecten van een uitbreiding van de autosnelweg naar drie rijstroken onderzoeken, zoals op het vlak van geluid, en de lucht- en waterkwaliteit. Tegen het voorjaar 2020 wordt een voorkeursontwerp opgemaakt op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen. Na de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen de derde rijstroken nadien gefaseerd in een meerjarenproject worden uitgevoerd.

De werken moeten de doorstroming verbeteren en het lokale wegennet in de omgeving ontlasten. Om de capaciteit van de autosnelweg te vergroten met een extra rijstrook, is het de intentie om de zeer brede middenberm te benutten. Daarbij wordt rekening gehouden met de ligging in het Europees beschermd Habitatrichtlijngebied, dat zich uitstrekt over een groot deel van het traject.

In de loop van 2019 krijgen de betrokken partijen, zoals lokale besturen en natuurbeheerders, de kans om mee na te denken over het project. Na de zomer worden ook publieke inspraakrondes voor de inwoners van de betrokken gemeenten georganiseerd.