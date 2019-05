Club Brugge stelt Philippe Clement voor: “Hij was de geknipte man voor ons”

Club Brugge heeft woensdagmiddag met trots Philippe Clement voorgesteld als nieuwe trainer voor de komende drie seizoenen. De voorstelling vond plaats in driesterrenrestaurant Hertog Jan van topchef Gert De Mangeleer in Zedelgem. “Dit is geen nieuw verhaal”, benadrukte algemeen manager Vincent Mannaert. “We nemen met Philippe de draad opnieuw op nadat hij hier al zes jaar aan de slag was als beloftencoach en assistent.”

“Ik beschouw onze nieuwe samenwerking als een nieuw hoofdstuk in hetzelfde verhaal”, legde Mannaert uit. “Met de club verhuizen we komende zomer naar het trainingscentrum in Knokke - een project waar Philippe tot voor twee jaar terug aan heeft helpen bouwen - en dat wilden we doen met een nieuwe coach. Tot het einde van de voorbije competitie hebben we ons op het sportieve geconcentreerd, maar na het seizoen wilde iedereen aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Dan kom je natuurlijk al snel bij Philippe uit. Hij kent het huis en is momenteel de beste trainer van België, dat mag gezegd worden. Hij was de geknipte persoon voor ons. Philippe heeft eerst uitstekend werk geleverd bij Waasland-Beveren en vervolgens in Genk onder heel veel druk het kampioenschap veroverd. Dat vonden wij heel knap. Het ging voor ons ook verder dan de trofee, ook de manier waarop was indrukwekkend.”

“We zijn er rotsvast van overtuigd dat Philippe onze spelers individueel beter kan maken en tegelijkertijd collectief resultaten kan boeken”, besloot Mannaert. “Dat heeft hij de voorbije jaren getoond en daarom zijn we voluit voor hem gegaan. We voelen veel enthousiasme bij alle medewerkers. Philippe was altijd een heel goede collega. We willen samen nieuwe mooie resultaten gaan boeken.”