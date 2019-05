Onkelinx in shock na uitnodiging van koning aan Vlaams Belang, haar man wil nieuwe verkiezingen

Laurette Onkelinx, voormalig minister van Volksgezondheid en volksvertegenwoordiger, begrijpt niet waarom koning Filip het Vlaams Belang heeft uitgenodigd voor een gesprek. “Hij hoeft dat helemaal niet te doen, wat is het nut daarvan?”, aldus de geshockeerde PS-politica.

“De koning geeft een verkeerd signaal door de extreemrechtse partij uit te nodigen op het paleis. De andere Vlaamse partijen hebben al duidelijk gezegd dat ze niet willen samenwerken met het Vlaams Belang. De Franstaligen gaan dat zeker niet doen: het Vlaams Belang is en blijft een racistische partij.”

Eigen agenda

Onkelinx wordt daarin gesteund door partijgenoot en ontslagnemend Brussels minister-president Rudi Vervoort. “De koning is baas over zijn eigen agenda maar ik vind het absoluut niet leuk om dit te moeten zien. Ik besef dat je de politieke realiteit in Vlaanderen niet moet ontkennen maar toch betreur ik de beslissing van de koning: er gebeurde vandaag iets waarvan ik nooit gedacht had dat het zou gebeuren.”

Eerder op woensdagochtend had ook de man van Onkelinx, advocaat en grondwetsspecialist Marc Uyttendaele, zich al uitgesproken over de politieke tweedeling in België. “Het model België is failliet”, zei hij op de Franstalige openbare omroep RTBF. “Er is geen gemeenschappelijke grond meer tussen de Vlaanderen en Wallonië: er is maar een zekerheid en dat is dat er geen oplossing meer is.”

Er is volgens Uyttendaele maar een piste mogelijk: nieuwe verkiezingen. “We moeten het systeem moderniseren en er moet een debat gevoerd worden over de toekomst van de staat.”