Moordenaar Anne Faber (25): “Ik weet dat de familie mij haat en terecht”

Michael P. (29) heeft woensdag aan het eind van zijn proces in beroep in het Nederlandse Arnhem opnieuw spijt betuigd over het leed dat hij heeft aangericht. De man verkrachtte, ontvoerde en doodde de 25-jarige Anne Faber op 29 september 2017. “Vreselijke feiten”, aldus P. in zijn - korte - laatste woord, “ik ben mij daarvan diep bewust en heb er erg veel spijt van.”

Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het bosrijke gebied tussen Den Dolder en Soest, in de provincie Utrecht. P. verbleef destijds in een kliniek in Den Dolder, na een veroordeling voor een dubbele verkrachting in 2010. Het stoffelijk overschot van Faber werd bijna twee weken na haar verdwijning gevonden in een door P. gedolven graf nabij Zeewolde.

P. zei woensdag zich vaak af te vragen wat er van Faber zou zijn geworden, als hij haar niet zou hebben gedood. Over Fabers familieleden zei hij dat hij weet dat zij hem haten “en terecht”.

Geen uitgekiend plan

Zijn advocaten zeiden woensdag dat P. geen vooropgezet plan had om te doden, en dat hij niet meer dan 20 jaar cel moet krijgen. Ze brachten aan dat het enkel dankzij de bekentenis van hun cliënt is dat zowel de verkrachting als de ontvoering en het doden van Faber te bewijzen was.

De rechtbank veroordeelde P. vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens ontvoering, verkrachting en gekwalificeerde doodslag, conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). P. tekende onder meer beroep aan tegen het vonnis omdat hij vindt dat de politie hem na zijn arrestatie veel te hardhandig heeft aangepakt. Ook daarom moet hij minder straf krijgen, meent hij.

Het OM eiste dinsdag opnieuw 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Anders dan bij de rechtbank trok het OM de conclusie dat er bewijs is voor de stelling dat hij Faber met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht en zich dus schuldig heeft gemaakt aan moord. De nabestaanden van de Nederlandse jonge vrouw zijn dezelfde mening toegedaan.

Het hof doet uitspraak op 5 juli.

