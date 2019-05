GERUCHTEN. Opmerkelijke ruildeal tussen Barcelona en PSG, Mignolet blijft in Engeland en Guardiola toch weg bij Man City

De geruchtenmolen draait alweer op volle toeren in voetballand. Hoog tijd om de beste en gekste transferverhalen van de dag op een rij te zetten.

We beginnen met een schokgolfje. Volgens het Catalaanse radiostation RAC1 overweegt PSG een bod voor Barcelona-speler Ousmane Dembélé. Die kostte de Blaugrana twee jaar geleden 125 miljoen euro, maar kon mede door blessures nooit écht doorbreken. Dembélé staat in de belangstelling van Engelse clubs, maar dus ook van de Franse kampioen. Barcelona zou volgens RAC1 gevraagd hebben om niemand minder dan Neymar in de deal te betrekken.

De Braziliaan werd ook al een paar keer gelinkt aan Real Madrid, maar de Koninklijke bereidt nu vooral de komst van Eden Hazard voor. Volgens AS zou de Rode Duivel, die woensdag met Chelsea de finale van de Europa League betwist, volgende week maandag voorgesteld worden bij de club van trainer Zinédine Zidane. Real betaalt naar verluidt ruim 100 miljoen euro voor Hazard. Intussen maakt de Spaanse topclub ook werk van de komst van Ferland Mendy, de linksback van Lyon. Ook wel de “Kylian Mbappé der linksbacks” genoemd. Mendy moet volgens Marca 50 miljoen kosten.

#Lundi. #Hazard. #RealMadrid. Ça sent bon l’annonce officielle... 🔜



Il reste quelques détails à régler encore niveau contractuel mais les deux clubs semblent être parvenus à un accord. Let’s see... #mercato pic.twitter.com/yuebzppoXz — Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) 29 mei 2019

Intussen maakt Tottenham volgens de BBC werk van de transfer van Giovani Lo Celso. De middenvelder van Betis, dat hem voor 22 miljoen overnam van PSG na een succesvolle uitleenbeurt, kan rekenen op een bod van 60 miljoen voor zijn diensten. Dat werd door de Spaanse club echter afgewezen. Ook Manchester United toont interesse in de Argentijn.

Foto: Action Images via Reuters

Nieuw avontuur voor Mignolet

Waar zou Simon Mignolet volgend seizoen spelen? Onze landgenoot werd eerst door Loris Karius en daarna door Alisson Becker naar de bank verwezen bij Liverpool. Mignolet wil opnieuw spelen en volgens The Sun willen de Reds meewerken aan een transfer, als een club 17 miljoen wil betalen voor de Rode Duivel. Bournemouth zou alvast interesse hebben.

Over een Rode Duivel gesproken, volgens La Gazzetta dello Sport wil Manchester United Romelu Lukaku niet zomaar laten gaan naar Inter. Volgens de roze sportkrant is er een akkoord tussen de club van Radja Nainggolan en de spits, maar willen de Red Devils ‘Big Rom’ niet voor minder dan 70 miljoen verkopen. Een bod van Ivan Perisic plus 30 miljoen werd dan ook afgewezen. Inter heeft met Edin Dzeko al een alternatief op het oog.

Wie wordt de volgende trainer van Juventus? Het is een vraag waarop niemand voorlopig een antwoord kan geven. Maurizio Sarri lijkt kandidaat nummer één, terwijl Simone Inzaghi Plan B is. Maar journalist Luka Momblano, die zowat als enige het vertrek van Max Allegri voorspelde, blijft erbij dat het Pep Guardiola wordt. Volgens de Italiaan ondertekende de huidige coach van Manchester City enkele maanden geleden al zijn contract bij de Oude Dame.

"Pep Guardiola is the man. Juve chose him and he chose Juve." [Momblano] — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 29 mei 2019

Overige geruchten:

- Mario Götze staat op de radar van Arsenal. (BILD)

- Ernesto Valverde is ook volgend seizoen de trainer van FC Barcelona. Dat heeft voorzitter Josep Bartomeu laten weten aan Cadena Ser. Geen Roberto Martinez als trainer van Lionel Messi dus.

- Borussia Dortmund is geïnteresseerd in Jérôme Boateng, maar wil zijn jaarsalaris van 12 miljoen liefst verlagen. Ook Juventus en Inter hebben interesse. (Sport1)

- Gennaro Gattuso werd ontslagen bij Milan maar kan aan de slag bij Roma. Marco Giampaolo en Roberto de Zerbi zijn de andere kandidaten. (Sky Italia)

- Gelson Martins verlaat Atlético Madrid voor Monaco. (Franse media)