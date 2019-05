Tot levenslang veroordeelde moordenaar Lei Beaumont (71) opgepakt in Spanje

Maasmechelen - Het FAST-team van de federale politie heeft zonet Lei Beaumont (71) gearresteerd in het Spaanse Calpe. 23 dagen nadat hij door het Tongerse assisenhof veroordeeld werd tot levenslange opsluiting voor het executeren van zijn ex, gewezen kleuterjuf Josée Widdershoven (64), is zijn vlucht ten einde. “Het succes van de Most Wanted-lijst is nogmaals bewezen”, zegt FAST-baas Martin Vansteenbrugge.

“Het zou kunnen.” Dat antwoordde Lei Beaumont woensdagmiddag om twaalf uur toen agenten hem onderschepten op een Spaans wandelpad en vroegen of hij het was. Beaumont (71), afkomstig uit het Nederlandse Sittard, wist dat zijn vlucht voorbij was. “Hij verzette zich niet tegen zijn arrestatie”, vertelt Martin Vansteenbrugge, hoofd van het FAST-team van de federale politie dat jaagt op veroordeelde voortvluchtige criminelen.

23 dagen nadat het Tongerse hof van assisen Beaumont bij verstek tot levenslang veroordeelde én meteen internationaal liet seinen, is zijn rijk uit. Hij zit momenteel in een cel in kuststad Calpe en zal zo snel als mogelijk uitgeleverd worden aan ons land.

“Most Wanted”

De arrestatie komt er nadat Beaumont twee weken geleden op de Most Wanted-lijst gezet werd, de lijst van de door het Belgische gerecht meest gezochte criminelen. Ook Fehriye Erdal (42), de Koerdische activiste die ooit op spectaculaire wijze ontsnapte uit de klauwen van de Staatsveiligheid, werd die dag op de lijst geplaatst. Onze krant berichtte toen uitgebreid over de twee nieuwe, absolute targets van de federale politie.

En dat heeft succes opgeleverd, blijkt nu. “Het wemelt in Spanje van de Vlamingen en Nederlanders”, zegt Van Steenbrugge. “Meerdere mensen hebben ons gecontacteerd met de melding dat ze Beaumont herkend hadden. Het bewijs dat voortvluchtige criminelen op die lijst zetten rendeert. Dankzij een goede samenwerking met onze Nederlandse en Spaanse vrienden konden we hem vanmiddag arresteren tijdens een wandeltocht. De burgerlijke partijen zijn intussen op de hoogte gebracht van het goede nieuws.”

Ook openbaar aanklager Patrick Boyen kreeg het nieuws intussen te horen.

Executie altijd ontkend

Op het assisenproces werd de fervente motard door diezelfde Patrick Boyen hard aangepakt. Hij zag geen verzachtende omstandigheden voor het “koudweg executeren van Josée Widdershoven op 13 december 2009 in Vucht, Maasmechelen.” De gewezen kleuterjuf kreeg die avond vijf kogels in het bovenlichaam, afgevuurd met zijn .22 Long Rifle.

Widdershoven kwam die zondagavond terug van een avondje met haar beste vriendin. De twee gingen elke zondagavond iets drinken in ‘t Pralientje, een ijssalon om de hoek. Meteen na de moord zeiden hun twee dochters al dat “enkel Lei dit gedaan kon hebben”. De kleuterjuf op rust was een vrouw zonder vijanden. Iemand die nog geen vlieg kwaad deed. Enkel met haar ex, die niet kon leven met de verdeling van de inboedel, klikte het niet meer. Ook met zijn dochters was het contact totaal verwaterd. Beaumont werd weggezet als een bezitterige leugenaar, als iemand met een verborgen agressief kantje.

Verdwenen net voor assisenproces

Lei Beaumont, de dag na de moord al gevlucht naar de Franse Provence, heeft de executie op zijn ex-vrouw altijd ontkend. Tien jaar lang kwam hij met allerlei alibi’s en gekke theorieën aandraven. Zelfs kruitsporen in zijn (vlucht)auto deden hem niet meteen de das om. Het gerecht moest hem laten gaan wegens gebrek aan bewijs, waarna hij zich in het Nederlandse Goes vestigde en jarenlang een nieuw leven kon uitbouwen.

Bij verstek tot levenslang veroordeeld eerder deze maand. Foto: Tom Palmaers

Daar, in Zeeland, verdween hij spoorloos in de aanloop naar zijn assisenproces. Zijn advocaat John Maes kon net voor aanvang van het proces niet anders dan melden dat hij geen mandaat meer had om hem nog te verdedigen. “Ik weet ook niet waar hij uithangt.” En dus kregen we een assisenproces uitzonderlijk zonder beschuldigde. De jury twijfelde echter geen seconde en veroordeelde hem tot levenslang. Een straf die hij vanaf vandaag uitzit.