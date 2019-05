Politiecommissaris belandt met 3,59 promille alcohol in bloed met wagen in de gracht

Beernem / Brugge - Een 57-jarige politiecommissaris belandde met maar liefst 3,59 promille alcohol in zijn bloed met zijn wagen in de gracht. De man wilde die even van de oprit van zijn ex-partner in Beernem rijden toen het fout ging. “Ik werk aan mijn probleem”, zei hij tegen de politierechter.

Het was met het schaamrood op de wangen dat de politiecommissaris van de Brugse federale gerechtelijke politie woensdagmorgen voor de Brugse politierechter moest verschijnen. De feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden, waren dan ook niet min. Hij werd namelijk met 3,59 promille alcohol in zijn bloed betrapt na een ongeval. Dat komt neer op ongeveer twintig pinten. “Een extreem hoog percentage”, klonk het in de rechtbank.

De 57-jarige commissaris werd in juli vorig jaar betrapt ter hoogte van de woning van zijn ex-partner in Beernem. Hij reed toen de wagen van de oprit. “Omdat hij de fiets uit de garage wilde halen om die in de auto te steken. Hij moest de dag erna namelijk naar de fietsenmaker”, aldus zijn advocaat Bart Bleyaert. Maar bij het kleine manoeuvre ging het grondig mis. De wagen belandde in de gracht. De commissaris belde eerst een takeldienst in plaats van de politie. Al werden die uiteindelijk toch verwittigd. Bij een alcoholcontrole konden de toegesnelde agenten hun ogen haast niet geloven.

“Niet minimaliseren”

De vijftiger liep in 2013 al eens tegen de lamp, toen werd hij ook onder invloed achter het stuur betrapt. Maar toch hoopte zijn advocaat op mildheid van de politierechter. Hij wilde het proces aanvankelijk ook achter gesloten deuren laten behandelen, maar daar ging de rechter niet op in. “De boetes en de kosten voor een alcoholslot lopen in zulke zaken enorm op. De kostprijs is namelijk al snel 7.000 euro op het einde van de rit. En de man heeft het sociaal en financieel niet bepaald onder de markt momenteel”, aldus meester Bleyaert. De advocaat trok zijn stoute schoenen aan en vroeg de opschorting voor de commissaris. Dat zou betekenen dat hij schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt. Wellicht wacht de man op zijn werk hoe dan ook nog een tuchtstraf.

De politierechter nam de zaak in beraad, maar lijkt daar niet meteen op te zullen ingaan. “We willen vooral geen zaken minimaliseren. Hoe moet ik aan een gewone burger uitleggen dat ik u niet zou straffen? Al apprecieer ik wel het feit dat u uw probleem aanpakt.”, aldus de rechter. De commissaris zelf kreeg het laatste woord en gaf aan dat hij zich na de feiten liet begeleiden voor zijn alcoholprobleem. “Ik ben twee maanden buiten strijd geweest op het werk. En ik drink nu niets van alcohol meer.” Vonnis op 19 juni.