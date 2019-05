Geweld eist 19 doden in Zuid-Soedan

Bij geweld tussen twee etnische groepen in Zuid-Soedan zijn zeker 19 mensen omgekomen, vooral vrouwen en kinderen. Gewapende strijders van de Agaar Dinka, uit de deelstaat Western Lakes, vielen leden van de Apak, uit het naburige Eastern Lakes, dinsdagavond aan. Dat heeft Johnson Maluong, regiocommissaris in het dorp Aluak Luak (Eastern Lakes), telefonisch laten weten. Onder de doden waren ook twee Oegandezen die als leraar werkten in een school.

Vermoed wordt dat de moordpartij vergelding is voor de moord op een chef van de Agaar Dinka en zijn zoon, vorig jaar door leden van de Apak. Dat zegt Maluong.

Door een zware burgeroorlog is de staat zo goed als volledig afwezig in Zuid-Soedan. Zeker 80 pct van de bevolking moet overleven met minder dan 1 dollar per dag. De strijd om land of vee mondt wel vaker uit in etnisch geweld. Daarbij worden ook kinderen niet gespaard: zij worden ontvoerd om ingezet te worden als huisslaven.

