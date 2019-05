Acht jaar cel voor man die kersverse echtgenote vermoordde tijdens huwelijksreis

De Brits-Australische Lewis Bennett is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar in het Amerikaanse Florida. De 42-jarige zeiler is schuldig verklaard aan de moord op zijn eigen echtgenote, de 41-jarige Isabella Hellmann. De vrouw verdween in de oceaan tijdens de huwelijksreis van het koppel.

Drie maanden na hun bruiloft vertrokken Lewis Bennett en Isabella Hellmann op huwelijksreis. Die begon op Sint-Maarten, het prachtige eiland in de Caraïbische Zee, met hun eigen catamaran ‘Surf Into Summer’. Wat begon als een idyllische en romantische trip, eindigde uiteindelijk in de tragische dood van Isabella.

Smokkelaar

Volgens Bennett verdween zijn vrouw Isabella toen de catamaran ’s nachts ergens tegen gevaren was en de boot aan het zinken ging. “Mijn vrouw is verdwenen”, zei hij in een paniekerig telefoontje naar de Kustwacht. Zichzelf had hij wel in veiligheid kunnen brengen. Hij had de catamaran verlaten met een reddingsvest, maar ook met wat thee en boter. De hulpdiensten zochten vier dagen naar Isabella, maar vonden de vrouw nooit terug.

Haar echtgenoot bleef in de dagen en weken erna proberen om haar doodverklaard te krijgen zodat hij haar erfenis kon regelen. De rechter weigerde dat tot er zekerheid zou zijn over wat er precies was gebeurd met de vrouw. Een antwoord kwam er echter niet, ondanks meerdere huiszoekingen bij Bennett om na te gaan of hij wel degelijk onschuldig was. “Ze is mijn soulmate”, zei Bennett ondertussen tijdens verschillende interviews. “Ik dacht dat we voor altijd samen zouden zijn.”

Uit de rechtszaak blijkt nu dat Bennett de hulpdiensten pas verwittigde nadat hij al 45 minuten had rondgedobberd in zijn reddingsbootje. De man bleek ook nog eens zeldzame munten, met een waarde van omgerekend zo’n 27.000 euro, te smokkelen. Een mogelijk motief om Isabella uit de weg te ruimen, vindt de rechtbank. Want misschien wilde zijn kersverse vrouw niet dat Bennett zich met zulke zaken bezighield.

Bewust beschadigd

Bijna een jaar na het ongeval met de boot werd Bennett onverwacht opgepakt. Hij werd ervan verdacht zijn vrouw vermoord te hebben. Volgens de FBI had hij de boot bewust beschadigd langs de binnenkant en had hij ervoor gezorgd dat hij zelf wel veilig zou kunnen ontsnappen. Op foto’s zijn er duidelijk gaten en een geopend ontsnappingsluik te zien. “Hij heeft bewust de moeder van zijn kind gedood”, zei speciaal agent James Kelley daarover.

Bennett zwichtte uiteindelijk tijdens het zoveelste verhoor: hij pleitte schuldig voor onvrijwillige doodslag en hield vol dat haar dood een ongeluk was waarvan hij geen getuige was.

De man is nu veroordeeld, er staat hem acht jaar cel te wachten. Hij moet de nabestaanden van zijn vrouw ook een schadevergoeding van meer dan 20.000 euro betalen. Het kind van het koppel, de peuter Emelia, verblijft bij haar grootouders.