Brussel - De Leopold II-tunnel, die de Keizer Karellaan met de Rogiertunnel verbindt, is in beide richtingen afgesloten. Dat meldt Brussel Mobiliteit aan Bruzz.be.

Rond 16.00 uur werd de Leopold II-tunnel afgesloten. Oorzaak? Een technisch incident aldus Steven Fierens van Brussel Mobiliteit. Meer duidelijkheid over de precieze oorzaak of wanneer de tunnel opnieuw opengaat, is er voorlopig niet.

De file in het centrum van de hoofdstad zwelt aan.