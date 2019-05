Angstaanjagende beelden: zo valt een mensenhaai zijn slachtoffer aan

Een fotograaf was van heel dichtbij getuige van de manier waarop een witte haai jaagt. Alex Suh is een ervaren duiker en bestudeert jaarlijks het gedrag van de mensenhaaien rond de eilanden van Mexico. De man zat in een speciale haaienkooi toen het roofdier zijn tanden in de tralies zette. “De haai dacht waarschijnlijk dat ik een stuk tonijn was”, aldus Suh. Hij is naar eigen zeggen nog “nooit zo dicht bij haaientanden gekomen”.