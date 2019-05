Internationale luchtvaartorganisatie: “Boeing 737 MAX-vliegtuigen nog minstens 10 tot 12 weken aan de grond”

De internationale luchtvaartorganisatie IATA verwacht niet dat de Boeing 737 MAX-vliegtuigen in de komende tien tot twaalf weken weer zullen mogen vliegen. Dat heeft topman Alexandre de Juniac woensdag verklaard. De toestellen staan sinds 13 maart aan de grond, na twee gelijkaardige crashes op korte tijd.

“Het is moeilijk te zeggen. Volgens hetgeen we vernemen van de regulator (de Amerikaanse FAA, red.) zou het nog minimaal tien tot twaalf weken duren”, legde De Juniac uit voor aanvang van de algemene vergadering van de organisatie, die zondag begint in het Zuid-Koreaanse Seoel.

De beslissing ligt in de handen van verschillende luchtvaartautoriteiten. Over vijf tot zeven weken zou er wel een vergadering plaatsvinden tussen operatoren, regulatoren en fabrikanten om een stand van zaken op te maken.

