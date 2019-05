‘Silly’ primeur voor James Cooke doet voorbijgangers aan MAS in ogen wrijven

Voorbijgangers aan het MAS wreven zich woensdag toch even in de ogen. Gert Verhulst en James Cooke hielden er namelijk een ‘silly walk’-parade, of met andere woorden een stoet vol gek wandelende mensen. In het buitenland zijn al eerder dergelijke optochten gehouden, maar in ons land was het een primeur. De term ‘silly walk’ is een echt begrip uit de Britse comedygeschiedenis. John Cleese zorgde ervoor dat een scene over het ‘ministerie van gekke loopjes’ legendarisch werd. Wie meer wil weten over de gekke loopjes, doet er wellicht goed aan deze week naar ‘Gert Late Night’ te kijken.