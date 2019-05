Middelbare scholieren maken naaktfoto’s van 10-jarige leerlingen in kleedkamer

Mol / Retie / Overpelt - Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar feiten die zich begin mei hebben afgespeeld aan het Zilvermeer in Mol. Enkele leerlingen van een middelbare school in Pelt maakten in de kleedkamers foto’s van kinderen van de gemeentelijke basisschool in Retie die zich aan het omkleden waren.

De kinderen uit Retie hadden die dag sportdag in het Zilvermeer. “Een aantal jongens van onze school was zich aan het afdrogen en aankleden in de kleedkamers”, zegt de directeur van de gemeentelijke basisschool Retie. “Ze merkten dat een leerling van een andere school met zijn gsm opnames van hen aan het maken was via de smalle opening boven de scheidingsmuur tussen de kleedkamers.”

De kinderen brachten daarop hun leerkrachten op de hoogte. Met medewerking van de leerkrachten van de school in Pelt werd de dader snel gevonden. “In het bijzijn van leerkrachten van de beide scholen zijn de opnames van zijn gsm verwijderd. Niet enkel uit de galerij, maar ook uit de verwijderde items. We hebben daarna aan de kinderen uitgelegd dat de foto’s gewist waren en dat ze niet ongerust moesten zijn. Bij de politie hebben we melding gemaakt. Dat is nodig voor als de beelden toch ooit ergens zouden opduiken, maar daar gaan we niet van uit. Bij de kinderen werd er niet meer over gepraat. Een van de ouders heeft nadien toch een klacht ingediend. Het kan niet wat die leerling van Pelt gedaan heeft, maar we hebben gedaan wat we moesten doen.”

Het groepje dat aan het gluren was, bestaat uit 14- tot 15-jarige jongens. De slachtoffers zijn schooljongens van 10 tot 11 jaar oud.

De dader is minderjarig. Er is bij de politie klacht ingediend door de vader van één van de slachtoffers. Naar aanleiding van de klacht heeft het parket een opsporingsonderzoek geopend naar voyeurisme. Dat onderzoek is nog lopende.