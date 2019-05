Overeenkomst gevonden tussen vijf legionellapatiënten en koeltoren, mogelijk raakten nog meer mensen besmet

Evergem - “Er is een genetische overeenkomst gevonden tussen de legionellakiemen genomen in een koeltoren en vijf patiënten.” Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid in een persconferentie. De families van de slachtoffers zijn reeds op de hoogte.

“De resultaten kwamen vroeger dan verwacht. Het labo heeft al zaken gevonden alvorens ze alle stalen onderzocht hebben”, zegt Joris Moonens van het Agentschap. “Het gerechtelijk onderzoek is volop aan de gang en er is een onderzoeksrechter aangesteld. Namen van bedrijven noemen we niet om het onderzoek niet te schaden.”

Het labo onderzocht intussen zeventien stalen, bij vijf stalen werden sporen van legionella gevonden, waarvan twee met een hoge waarde. “In een van die twee stalen is er een genetische overeenkomst gevonden met de legionellakiemen bij vijf van de 32 patiënten.” Het is een staal uit de koeltoren van een bedrijf, dat binnen het afgebakende gebied lag. Bij het tweede bedrijf met een hoge waarde werd geen overeenkomst gevonden. Het bedrijf wordt verder onderzocht.

“Het is zeer waarschijnlijk dat nog meer patiënten besmet raakten. Er zijn nog zes andere stalen beschikbaar, maar daarover hebben we geen zekerheid. Bij 21 andere patiënten werd er geen staal afgenomen omdat het te belastend is voor hun gezondheid: de inschatting daarover werd overgelaten aan de behandelende artsen.”

Mogelijk is er een tweede besmettingsbron, maar dat moet verder onderzocht worden. “Om het besmettingsrisico onder controle te krijgen, werd er een bijkomende desinfectie uitgevoerd bij het bedrijf. Dat is gebeurd op 15 mei en wordt dagelijks herhaald. Wij kunnen ervan uitgaan dat de legionellabacterie daar helemaal weg is.”

Recht op antwoorden

Het besmettingsrisico is inmiddels onder controle, maar het verdere ontsmetten moet door de bedrijven zelf gebeuren. “Gebeurt dat niet, dan wordt de koeltoren stilgelegd.” Ook gaat het Agentschap op zoek naar de oorzaak van de uitbraak. “We gaan binnen het bedrijf op zoek naar wat de legionellabacterie veroorzaakte, maar momenteel kunnen we nog geen antwoord bieden op die vraag.”

Burgemeester van Evergem, Joerie De Maerteleire, bedankte het Agentschap. “Goed dat de bron gevonden is en dat het gevaar mogelijk geweken is.”

De patiënten zijn inmiddels aan de betere hand. “21 van de 32 patiënten zijn inmiddels weer thuis. Negen van hen verblijven nog steeds in het ziekenhuis, waarvan twee op Intensieve Zorgen. Hun toestand evolueert gunstig. Helaas zijn er ook twee slachtoffers overleden. Hun families hebben recht op antwoorden.” De burgemeester vraagt aan het bedrijf om zelf naar buiten te treden en te communiceren over de besmetting.