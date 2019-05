Ecolo lijkt vel duur te willen verkopen bij Waalse regeringsvorming

Ecolo heeft “duidelijke en precieze voorstellen” klaar voor de regeringsvorming in Wallonië. Dat zeiden covoorzitter Jean-Marc Nollet en Waals fractieleider Stéphane Hazée woensdag bij aankomst in Namen, waar ze verwacht worden voor een eerste aftastend gesprek met PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette. “Niemand is ooit onmisbaar, maar gesterkt door ons sterk verkiezingsresultaat eisen we echte hervormingen, niet zomaar aanpassingen.”

In Wallonië liggen de kaarten na zondag een stuk linkser dan in Vlaanderen. De PS houdt ondanks verlies stand als de grootste partij, terwijl PVDA en Ecolo er de grote winnaars werden. PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette nemen het initiatief voor de vorming van een nieuwe Waalse en Franse gemeenschapsregering: woensdag stonden aftastende gesprekken met MR en Ecolo op het programma.

Sleutel

Ecolo wil haar vel alvast duur verkopen, liet covoorzitter Jean-Marc Nollet uitschijnen bij aankomst in Namen, geflankeerd door Waals fractieleider Stéphane Hazée. “Niemand is ooit onmisbaar, maar gesterkt door ons sterk verkiezingsresultaat eisen we echte hervormingen, niet zomaar aanpassingen”, waarschuwde hij. “We komen hier een elan voor Wallonië zoeken.” Ecolo telt 12 zetels in het Waals parlement, een winst van 8 zitjes in vergelijking met 2014. Daarmee zijn de groenen groter dan cdH en PVDA. Niet voldoende voor een linkse coalitie met enkel PS, maar Ecolo is wel de sleutel voor de zogenaamde ‘olijfboomcoalitie’ met PS en cdH, de ‘regenboogcoalitie’ met PS en MR én de ‘Jamaïcaanse coalitie’ met MR en cdH. Die positie wil Nollet kennelijk gebruiken.

Horizon

“We hebben duidelijke eisen voor belangrijke hervormingen: een ecologische en sociale transitie, hervormingen op vlak van bestuur en een modernisering naar een circulaire economie”, aldus nog Nollet. “Het gaat er niet alleen om een trein die al meerdere maanden stilstaat (de Waalse regering verloor op het einde van de legislatuur haar meerderheid in het parlement, red.) terug in gang te krijgen, maar ook om een nieuwe horizon te vinden voor Wallonië, met een beleid dat alle inwoners ten goede komt.”

Eerder op de dag ontvingen Di Rupo en Magnette MR-kopstukken Charles Michel en Willy Borsus al. De Waalse formatiegesprekken gaan de komende dagen even in een lagere versnelling: PVDA en cdH worden pas na het hemelvaartweekend in Namen verwacht.

