Onderzoek Russische inmenging bij presidentsverkiezingen: speciaal aanklager stop ermee

Speciaal aanklager Robert Mueller die onderzoek heeft gedaan naar veronderstelde Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en veronderstelde “collusie” tussen Moskou en het campagneteam-Trump, heeft woensdag in zijn eerste publieke verklaring in zowat twee jaar aangekondigd de magistratuur vaarwel te zeggen. Ten gronde zei hij dat er geen “legale optie” was om de president aan te klagen.

“Ons onderzoek is rond. We sluiten formeel het kantoor van de speciale aanklager. En ik verlaat het ministerie van Justitie”, zei hij. Mueller voegde eraan toe de privésfeer weer op te zoeken.

Over zijn onderzoek zelf zei de speciale aanklager dat er “meerdere en systematische pogingen zijn geweest om in onze verkiezing(en) tussen te komen”. Zo heeft Rusland “gesofisticeerde cybertechnieken gebruikt om in te breken in netwerken” van het campagneteam van de Democratische kandidate Hillary Clinton.

Legaal

Maar volgens de magistraat “zou hij het hebben gezegd als hij ervan overtuigd was geweest dat president Donald Trump duidelijk een misdaad had begaan”. “Wij konden echter niet uitmaken of de president al of niet een misdrijf heeft gepleegd. De president aanklagen voor een misdaad was daarom geen optie die wij konden overwegen.”

Foto: AFP

De magistraat noemde het tot slot “niet gepast” om nog verder in het Congres te gaan getuigen, alhoewel de Democraten hem daar graag zouden willen horen over zijn onderzoek.

Opvolging

Mueller heeft eind maart zijn schriftelijke conclusies ingediend. In zijn document van meer dan 400 pagina’s na 22 maanden onderzoek liet hij Trump vrijuit gaan in verband met “collusie” met Moskou. Wel verweet de vroegere topman van de federale recherche FBI de president storende invloed op zijn onderzoek te hebben uitgeoefend. Te beginnen met een poging om hem de laan uit te sturen. Welke opvolging dat behoeft, zei Mueller niet.

“Er verandert niets aan het rapport-Mueller. Er was onvoldoende bewijs, en in ons Land is iemand dan onschuldig. De zaak is gesloten. Dank u”, twitterde Donald Trump nog geen uur na de verklaring van Mueller.