Crevits zegt Rerum Novarum-speech af, wil zich “discreet” opstellen

Hilde Crevits, CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen, heeft haar speech op de herdenking van Rerum Novarum in Ieper afgezegd. Ze wil zich terughoudend opstellen met het oog op de formatiegesprekken.

Crevits zou normaal woensdagavond speechen in de Ieperse Stadsschouwburg. De herdenking van Rerum Novarum, de encycliek waarin Paus Leo XIII de sociale leer van de Kerk uiteenzette, is traditioneel een belangrijke datum voor CD&V en vakbond ACV.

De uittredende minister heeft echter afgezegd, omdat ze zich terughoudend wil opstellen na de verkiezingen, is te horen bij haar kabinet. CD&V moest bij de verkiezing voor het Vlaams Parlement 5,08 procent prijsgeven. In West-Vlaanderen, de provincie van Crevits, ging de partij met 1,86 procent achteruit. CD&V springt er wel weer over N-VA als grootste partij en Crevits haalde 130.000 voorkeurstemmen, tegenover 112.000 bij de vorige verkiezing.

Ook de komende dagen kiest het CD&V-boegbeeld ervoor om zich discreet op te stellen.