De koning heeft alle partijen gezien, maar hoe moet het nu verder? En wat als Bart De Wever (N-VA) informateur wordt?

De koning is klaar met zijn informatieronde en ook in Vlaanderen heeft Bart De Wever een verkennend gesprek met alle partijen afgerond. Maar wat staat er nu te gebeuren? Het is wachten tot de koning een informateur aanduidt. De naam van De Wever wordt al genoemd, waardoor de Vlaamse onderhandelingen straks even naar de achtergrond verdwijnen. Of aan een andere N-VA’er overgelaten worden.