Tot acht maanden cel voor verkoop van cannabis aan kinderen

Herent - De correctionele rechtbank van Leuven heeft drie mannen en een vrouw veroordeeld tot celstraffen van acht maanden voor de verkoop van cannabis aan kinderen van 12 tot 16 jaar. De spilfiguur kreeg uitstel omdat hij kandidaat-nierdonor voor zijn moeder is.

Jens P., Joery G., Jana D.S. en Benjamin V.M. werden gedagvaard voor drugshandel in Leuven en Herent over een lange periode: van september 2013 tot mei 2017. Ze verkochten vooral cannabis. Het strafonderzoek toonde aan dat Jens P. jarenlang op grote schaal drugs verkocht vanuit zijn woning in Herent. Hij ging zich wekelijks bevoorraden in Zaventem. De man stelde zijn huis ter beschikking voor het gebruik van cannabis en speed. Daar passeerden vrienden maar ook minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Foto’s

Een van de minderjarigen verklaarde dat hij afgesproken had aan het station van Herent. Daar werd hij opgewacht door de vier beklaagden. De jongen kocht in tien dagen 99 gram marihuana voor 750 euro. Hij herkende de dealers op foto’s.

Joery G. verstopte cannabis toen ze een huiszoeking bij P. vreesden. Jana D.S. bracht klanten aan, die ze benaderde met sms’jes. Benjamin V.M. woonde in bij P. en bediende klanten die aan huis kwamen. Hij verklaarde dat P. in Zaventem telkens zakken van 1 kilogram cannabis kocht. Volgens het openbaar ministerie verdiende het viertal 556.800 euro aan de handel.

Jens P. werd veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel. Zijn twee mannelijke kompanen kregen werkstraffen. De vrouwelijke medeplichtige kwam weg met opschorting.

