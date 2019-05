Speurders houden reconstructie in moordonderzoek aan Damiaanhoeve in Elen

Dilsen-Stokkem - Speurders van de federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg zijn woensdagvoormiddag met een reconstructie begonnen aan de Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem), waar eind augustus vorig jaar de 61-jarige bewoonster Gerty Vanhoef vermoord werd.

De politiediensten hebben de omgeving hermetisch afgesloten. De brandweer is met verschillende voertuigen ter plaatse. In het onderzoek naar het gewelddadig overlijden naar Vanhoef is er nog geen verdachte opgepakt, maar toch vindt er een wedersamenstelling plaats om verschillende verklaringen af te toetsen aan bepaalde vaststellingen.

Foto: rr

Op 28 augustus 2018 brak in de Damiaanhoeve een hevige brand uit. De bewoner slaagde erin zijn echtgenote uit het brandende huis te halen, maar uit gerechtelijk onderzoek bleek dat ze door middel van geweld om het leven was gebracht. Haar lichaam vertoonde meerdere steekletsels.

Sinds eind oktober vorig jaar zit er een team van tien speurders op dit moeilijk moorddossier. Zaterdag 20 oktober 2018 verspreidde de federale politie een bulk-sms naar zevenduizend personen die de bewuste dag tussen 18.10 uur en 18.45 uur onder de gsm-mast gecapteerd werden. Na deze bulk-sms liep een twintigtal reacties binnen, die verder onderzoek vergden. Ondanks het ontbreken van een verdachte besloten de onderzoekers tot een reconstructie over te gaan.

(belga)