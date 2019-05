Vrouw verliest controle over stuur en crasht auto tussen de koeien

Oudenburg - Opvallend zicht woensdagmiddag langs de Noordstraat in Oudenburg. Daar belandde een wagen in een wei vol koeien. En die vonden dat klaarblijkelijk behoorlijk interessant. Want eenmaal de bestuurster van de wagen naar het ziekenhuis was gebracht, ontfermden zij zich over de auto.

De bestuurster van de wagen verloor omstreeks 14.30 uur de controle over het stuur. Ze ging met haar auto over de gracht en belandde in de wei op haar dak. De vrouw kwam er goed van af en raakte daarbij slechts lichtgewond. In afwachting van de takelwagen bleef haar auto even in de wei liggen. En dat zorgde voor opvallende beelden van de grazende koeien die toch even poolshoogte kwamen nemen.

Voor de bewoners van de Noordstraat komt het ongeval niet meteen als een verrassing. Zij dienden enkele dagen geleden een petitie in waarbij ze het rijgedrag van heel wat bestuurders aan de kaak wilden stellen. “Hier wordt echt veel te hard gereden”, klinkt het. “Het is geen wonder dat zulke ongevallen gebeuren. Gelukkig raakte die vrouw lichtgewond, maar als mensen op deze manier blijven rijden, zullen er ergere ongevallen gebeuren.”