Nieuwe challenge: zo neem je kinderen beet met een simpele bankkaart

Er duiken regelmatige nieuwe uitdagingen op op sociale media, de een al iets vreemder dan de andere. Deze nieuwe ‘get that money challenge’ is erg simpel om uit te voeren en er is enkel een eenvoudige bankkaart voor nodig. Met de belofte dat ze geld krijgen of “alles mogen kopen wat ze maar willen”, gaan kinderen en jongeren de uitdaging om de bankkaart op te vangen met hun voorhoofd. Het resultaat werkt vooral op de lachspieren.