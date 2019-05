Repatriëring Etienne Tshisekedi loopt opnieuw vertraging op

Na meer dan twee jaar opgebaard te liggen in een mortuarium in Elsene leek het er woensdagavond op dat de Congolese oppositieleider gerepatrieerd zou worden naar Kinshasa. Na een plechtigheid, gepland omstreeks 21 uur, zou een privévliegtuig vertrekken, maar die vlucht loopt nu vertraging op vanwege “vliegtuigproblemen”. Dat is vernomen van een officiële bron. Donderdag moeten in Kinshasa de plechtigheden starten, en voor zaterdag staat de begrafenis gepland. Wanneer het lichaam dan wel gerepatrieerd kan worden, is nog onduidelijk.

Eerder op de avond was al te horen dat er nog enkele zaken geregeld moesten worden met de Congolese autoriteiten, die de vlucht organiseren. Het lichaam zou gerepatrieerd worden met een gehuurde Airbus A330. Er zouden ook 270 passagiers meevliegen. “De vlucht is geannuleerd voor vandaag”, aldus deze bron aan Belga.

Plechtigheid

Voor het vliegtuig opstijgt, staat dus nog een militaire plechtigheid gepland, om de politicus een laatste eerbetoon te brengen, in het bijzijn van familie en geliefden. Ook vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal die plechtigheid bijwonen.

De Congolese autoriteiten maakten woensdag in de loop van de dag bekend dat donderdag een vrije dag is in heel Kinshasa. Etienne Tshisekedi overleed begin 2017 in Ukkel. Hij werd 84.

(belga)