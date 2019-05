Schokkend: man steekt zichzelf in brand op grasperk nabij Witte Huis

Een man heeft zichzelf woensdag in brand gestoken in een park op minder dan een kilometer van het Witte Huis. Geschokte omstanders keken toe hoe de brandende man rustig over het gras wandelde, terwijl veiligheidsmedewerkers kwamen aanrennen met een brandblusapparaat. De vlammen werden gedoofd en de man werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen verdere informatie vrijgegeven over de mogelijke motieven of de toestand van de man.

Volgens onbevestigde berichten droeg onbekende man een pak om zichzelf te beschermen tegen de vlammen. Het is al de tweede keer dit jaar dat iemand zichzelf in brand steekt in de buurt van de ambtswoning van Donald Trump. Op 12 april stak een man in een rolstoel zijn jasje in brand. Ook hij overleefde het.

