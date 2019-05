Droog weer jaagt ratten uit riolen, verdelgers hebben dubbel zoveel werk

Vooral de bruine rat is in opmars

Rattenvangers moeten de laatste weken opvallend vaak uitrukken. “Momenteel zitten we aan dertig oproepen per dag”, zegt Brecht Van Hecke van ‘De Verdelger’. “Normaal zijn dat er 15 à 20. De reden? Door het droge weer is er weinig voedsel in de riolen, dus gaan de ratten het elders zoeken.”

De problemen lijken het grootst in de steden. “Antwerpen, Gent, Brussel, dat zijn vooral onze werkplekken”, zegt Van Hecke. “Dat mensen daar in kleine stadstuintjes almaar vaker kippen houden of compostbakjes plaatsen, doet het allemaal geen deugd. Dat zorgt ervoor dat ratten er eten vinden en er dus grotere populaties komen.” “Al heeft de warme winter ook wel een rol gespeeld”, zegt rattenvanger Geert Bonte van ‘Bonte De Rat’ uit Zwevezele. Ook hij moet momenteel “opvallend vaak” uitrukken. “Als er vorst is, dunt dat de populaties toch wat uit. Dat hebben we afgelopen winter niet gehad.” En we doen blijkbaar niet alleen beroep op rattenvangers. Veel mensen proberen het probleem zelf op te lossen. “We merken dat er de voorbije maanden een stijging is in de verkoop van rattenvallen en -gif”, klinkt het bij AVEVE.

Het grootste probleem zit hem blijkbaar bij de bruine rat. Want de muskusrat krijgen we stilaan onder controle. Vorig jaar vingen de mensen van de Vlaamse Milieumaatschappij er 3.651 van, in 2000 waren dat er nog 39.000. Maar de bruine ratten zijn dus een ander verhaal. De vzw Rato die ze in 36 Oost-Vlaamse gemeenten vangt, kreeg vorig jaar 4.042 meldingen van bruine ratten. In 2012 waren dat er maar 1.260. Ook daar klinkt het dat het houden van kippen ratten lokt. “Mensen geven de kippen vaak te veel eten waardoor het blijft liggen en de ratten ermee aan de haal kunnen.” Volgens hun berekeningen kan één vrouwtjesrat in de meest optimale omstandigheden jaarlijks voor 2.000 nakomelingen zorgen. “Ze krijgt elk jaar zes nesten met telkens tien jongen. En die kunnen op hun beurt na drie maanden ook al kweken. Het probleem snel aanpakken is dus de boodschap.”