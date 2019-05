Woning, loods en serres vernield door zware brand: de schade is gigantisch

Jabbeke - Een zware brand richtte woensdagmiddag heel wat schade aan in de Barletegemweg in Jabbeke. Het vuur vernielde een loods, enkele serres en een woning. De bewoners raakten niet gewond en worden elders opgevangen.

De bewoner van de woning langs de Barletegemweg in Jabbeke - op de grens met Bekegem - zat woensdagmiddag rond 15.30 uur koffie te drinken. Hij hoorde enkele ontploffingen. Het was zijn schoonvader - die in de woning naast hen woont - die de rook al had opgemerkt. De man zelf ging buiten kijken en merkte dat het glas van de serres sprong door een brand. Hij probeerde nog in te grijpen en naar binnen te gaan, maar het vuur verspreidde zich razendsnel.

De brandweer werd opgetrommeld en snelde massaal ter plaatse. Verschillende korpsen zakten naar de brand af en de tankwagens werden in de buurt bijgevuld. De pompiers bestreden het vuur langs verschillende kanten, maar konden niet verhinderen dat de vlammen ook op de woning oversloegen. Een dikke rookpluim ontsnapte enkele uren lang. De brandweer moest dan ook nog urenlang nablussen om het vuur volledig onder controle te krijgen.

Schade is gigantisch

De bewoners van het huis zijn tuinbouwers en de loods en serres stonden aan de woning aangebouwd. “Alles hangt daar eigenlijk aan elkaar”, zegt burgemeester Daniël Vanhessche. “Voorlopig is het niet duidelijk waar het vuur precies ontstaan is. Dat zal wellicht later wel duidelijk worden.”

De schade na de brand is hoe dan ook gigantisch. De woning en de aanpalende delen zijn volledig uitgebrand. Het koppel bracht de nacht bij familie door en zal wellicht een noodwoning van de gemeente toegewezen krijgen.