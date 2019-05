Zeker zeven doden en negentien vermisten nadat toeristenboot zinkt in Boedapest

Bij een schipbreuk van een boot met toeristen op de Donau woensdagavond in Boedapest zijn zeven doden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Hongaarse hulpdiensten. Negentien mensen zijn nog vermist.

Volgens de Hongaarse televisiezender M1 zijn al veertien mensen uit het water gehaald, van wie zeven mensen overleden zijn. Zeven andere passagiers zijn gezond teruggevonden. De zoektocht naar overlevenden gaat voort, maar wordt bemoeilijkt door de hevige regen in de Hongaarse hoofdstad.

Aan boord van de “Hableany” (Zeemeermin) zaten 35 mensen, onder wie twee bemanningsleden. De passagiers zouden Zuid-Koreaanse toeristen geweest zijn.

De boot lag nabij het parlement in Boedapest, toen een andere toeristenboot er rond 21 uur tegen gebotst zou zijn. De Hableany zonk.

Volgens Gábor Csató, CEO van de Hongaarse ambulancediensten, is de stroming in de Donau zo sterk dat sommige vermisten kilometers verder zijn teruggevonden. Het water is volgens een reddingsduiker amper 10 à 12 graden. Overlevenden worden in het ziekenhuis behandeld voor onderkoeling.

