Explosie Lyon: verdachte bekent bompakket gemaakt te hebben

De man die verdacht wordt achter de explosie van vorige week in Lyon te zitten heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt een bron dicht bij het dossier.

De 24-jarige verdachte werd maandag opgepakt en vastgezet in het belang van het onderzoek. Het gaat om een informaticastudent van Algerijnse afkomst die bij de politie nog niet gekend was. Ook zijn 18-jarige broer en ouders – bij wie hij nog thuis woonde – werden opgepakt. Via hen hoopte de politie meer te weten te komen over de hoofdverdachte, want de man zelf werkte amper mee.

Bij de explosie in het centrum van de oostelijke Franse metropool raakten vrijdag dertien mensen gewond. Een bompakket ontplofte voor bakkerij Brioche Dorée in de voetgangerszone in het centrum van de stad. Op camerabeelden die werden verspreid was te zien hoe de aanslagpleger de zak met het bompakket voor de bakkerij dropte en hoe die één minuut na zijn vertrek ontplofte.

Het explosief bestond uit dezelfde springstof die bij de aanslagen in Parijs en Zaventem werd gebruikt. Voorlopig is de aanslag niet opgeëist en is het ook nog raden naar het motief van de student. Het Parijse antiterreurparket leidt het onderzoek.