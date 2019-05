Vrouw van steenrijke bankier ‘financieel mishandeld’: rondkomen met 25 euro per dag en bonnetjes binnenbrengen

“Het is alsof ik het groot lot gewonnen heb en dat ik baad in luxe maar eigenlijk zit ik al twintig jaar gevangen in de gouden kooi van mijn man.” Dat zegt een vrouw van een rijke bankier anoniem aan de Britse krant ‘Daily Mail’.

“Als je mij over straat ziet lopen met mijn designerlaarzen terwijl ik onze hond uitlaat of als ik onze vier kinderen naar hun privéschool breng in een gloednieuwe BMW dan denk je dat ik een luxeleventje heb”, steekt de vrouw van wal.

“En dan heb je ons huis nog niet gezien: een kast van een villa in het Engelse graafschap Warwickshire met een enorme tuin en verwarmde oprijlaan. Ook gaan we minstens drie keer per jaar op vakantie, het lijkt wel het paradijs.” Maar niets is minder waar. “De voorbije twintig jaar waren een hel. Ik ben het slachtoffer geworden van mijn man Simon zijn financiële dwangneurose. Hij beheert elke cent en houdt mij stevig in zijn greep. Ik krijg elke dag 22 euro van hem en als ik daar een euro van uitgeef moet ik hem het bonnetje tonen. Ik heb enkel toegang tot een gemeenschappelijke rekening terwijl hij een duizelingwekkend loon heeft (lees: zes cijfers) en tientallen bankrekeningen.”

Betalingen

Maar het gaat verder dan dat. “Hij doet de aankopen in de supermarkt en betaalt de facturen van water en elektriciteit. Elke week moet ik hem een gedetailleerde lijst bezorgen met de kosten van schoolactiviteiten en de elementaire huishoudelijke rekeningen. Hij schrijft me het geld, tot op de centiem juist, over zodat ik de betalingen kan doen. Geef ik het geld aan wat anders uit, dan krijg ik de week daarna geen geld meer en maakt hij mij het leven nog moeilijker.”

Niemand, zelfs haar eigen kinderen niet, weet hoe hard het leven van de vrouw is. “Ik zie er goed uit en ik verberg alle ellende achter mijn glimlach. Ik maak grapjes met de andere ouders aan de schoolpoort en tater honderduit met kennissen op Whatsapp.”

Armoede

Maar toch verlaat de vrouw haar echtgenoot niet. “Mocht ik dit verhaal van iemand anders lezen, zou ik ze gek verklaren omdat ze blijft. Ik hou allang niet meer van mijn man en we zijn diep ongelukkig. Al mijn zelfvertrouwen is weg, ik durf amper te bewegen. Ooit had ik een goede job, had ik mijn eigen huis en had ik een mooi loon maar mijn man heeft alles afgepakt. En natuurlijk heb je nog onze kinderen.”

Ook is ze bang dat haar verhaal niet serieus wordt genomen. “Ik word niet fysiek mishandeld, ik heb geen blauwe plekken of kneuzingen en ik draag altijd designerkleding want voor de buitenwereld moet alles perfect lijken van Simon.” Ook wil ze de kinderen niet in armoede laten leven. “Ik heb niets meer, Simon beheert alles. Als ik op de vlucht sla met de kinderen komen we sowieso in armoede terecht.”