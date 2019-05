Kleinste baby ooit mag ziekenhuis na 5 maanden verlaten

In de Amerikaanse stad San Diego heeft de kleinste overlevende baby ooit het ziekenhuis mogen verlaten. Het meisje, Saybie, werd in december geboren na slechts 23 weken zwangerschap en woog maar 245 gram, zo meldde het Sharp Mary Birch Hospital woensdag. Haar status als “de kleinste overlevende baby ter wereld” werd bevestigd door de universiteit van Iowa, dat daarover een register bijhoudt.

Volgens het ziekenhuis was Saybie bij de geboorte te vergelijken met “een grote appel” die “in je handpalm” past. Ze werd ter wereld gebracht met een spoedkeizersnede nadat dokters vast hadden gesteld dat ze niet meer bijkwam en dat het leven van haar moeder in gevaar was.

Saybie verbleef uiteindelijk vijf maanden op intensieve zorgen van de neonatale afdeling van het ziekenhuis in San Diego. Midden mei mocht het kindje het ziekenhuis “gezond en gelukkig” verlaten. Ze woog ondertussen al 2,3 kilogram.

De vorige kleinste overlevende baby ter wereld was een meisje geboren in de Duitse stad Witten, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zij woog volgens de universiteit van Iowa 252 gram bij haar geboorte in 2015.

