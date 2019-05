E-mail onthult: naam torpedojager moest verstopt blijven bij bezoek van Trump aan Japan

Bij het bezoek van Amerikaans president Donald Trump aan Japan heeft het Witte Huis de legerleiding opgedragen om de Amerikaanse torpedojager vernoemd naar de overleden senator en Vietnam-veteraan John S. McCain “uit het zicht” te houden. Dat blijkt uit een e-mail waarover de krant The Wall Street Journal woensdag berichtte.

De USS John McCain werd vernoemd naar de vader en grootvader van de senator en voormalige kapitein in de Amerikaanse zeemacht, die beiden admiraal waren. Ook de naam van de jongste telg werd er na zijn overlijden in augustus vorig jaar aan toegevoegd. De Republikein was een van de grootste tegenstanders van Donald Trump binnen zijn partij. De president en de senator konden het niet goed met elkaar vinden.

Foto: REUTERS

“Moet uit het zicht”

Het oorlogsschip ligt momenteel afgemeerd voor reparaties in zijn thuishaven in het Japanse Yokosuka, het hoofdkwartier van de Amerikaanse zevende vloot. De president bracht dinsdag een bezoek aan de haven en gaf er een toespraak op het aanvalsschip USS Wasp.

De voorbereidingen voor het bezoek van de president had volgens The Wall Street Journal echter heel wat voeten in de aarde. Een officier van het Amerikaanse commando in het Indo-Pacifische gebied schreef in een e-mail dat de “USS John McCain uit het zicht moet zijn”, klinkt het.

Bemanning dag op verlof

In de e-mail zei de officier dat hij de praktische afspraken had gemaakt met het Witte Huis en vroeg hij leden van zee- en luchtmacht om de instructies na te leven. Ook minister van Defensie ad interim Pat Shanahan was volgens de krant op de hoogte. Omdat de USS John McCain niet te verplaatsen was, werd uiteindelijk beslist om de naam van het schip te bedekken. De bemanning van de torpedojager werd een dag op verlof gestuurd.

In de Verenigde Staten komt er heel wat kritiek op het nieuws. “Ik werd van niets op de hoogte gebracht over de USS John S. McCain tijdens mijn recent bezoek aan Japan”, reageerde Trump al op Twitter.