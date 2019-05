Een werknemer van Google stapte de afgelopen dagen met een opvallende rugzak door het centrum van Antwerpen om er de blinde vlekken in Google Street View op te vullen. “Met vijftien lenzen die elke twee seconden een foto maken.”

Als u deze week in de Antwerpse binnenstad rondstruinde liep u misschien Vladimir Vasilev tegen het lijf. De 25-jarige Bulgaar is al sinds eind april in België met een speciale opdracht van zijn werknemer ...