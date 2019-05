Vier doden bij crash van legerhelikopter in Oekraïne

Vier mensen zijn in het noordwesten van Oekraïne om het leven gekomen bij de crash van een militaire helikopter. Het toestel van het type Mi-8 stortte tijdens een trainingsvlucht om nog onbekende reden neer nabij het dorp Sestriatin, zo melden de Oekraïense strijdkrachten donderdag.

Het ongeval vond kort voor middernacht plaats. Het leger in Oekraïne is in opperste paraatheid, omdat in het oosten van het land een oorlog woedt tegen pro-Russische separatisten. De plaats van de helikoptercrash ligt ruim duizend kilometer verwijderd van het conflictgebied.