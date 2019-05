Politie vat vier winkeldieven bij verkeerscontrole in Willebroek

Antwerpen / Willebroek - De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft dinsdag vier vermoedelijke winkeldieven opgepakt bij een controle nadat ze met hun wagen een onvoorzichtig manoeuvre ondernamen.

De vier, drie Georgiërs en een Rus, gaven bij de controle een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid in de regio en in het voertuig werd een koeltas gevonden met een bekleding van aluminiumfolie om het beveiligingssysteem van winkels te omzeilen. Er zaten ook 78 pakketjes roltabak in zonder aankoopbewijs.

De roltabak bleek afkomstig van een grootwarenhuis in Willebroek en bleek inderdaad gestolen te zijn. De vier verdachten werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket, de onderzoeksrechter heeft hen intussen ook aangehouden. Het voertuig en de gestolen goederen werden in beslag genomen.