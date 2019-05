Van Gerets tot Hazard: deze Belgen won ooit al een Europese beker met een buitenlandse club

Woensdag won Eden Hazard de Europa League met Chelsea. Hij is één van de tien Belgen die ooit een Europese finale won met een Belgische club. Zaterdag staan Toby Alderweireld en Jan Vertonghen met Tottenham tegenover het Liverpool van Simon Mignolet en Divock Origi in de finale van de Champions League en krijgen we nog twee Belgische namen erbij.