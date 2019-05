Harelbeke - In het West-Vlaamse Bavikhove, een deelgemeente van Harelbeke, woedt een stevige brand. Dat bevestigt burgemeester Alain Top aan onze redactie. De zware rookpluim is van kilometers ver te zien.

De brand vindt plaats in de Europastraat in Bavikhove. Het gaat om een industriebrand. De bewoners van de gemeente zaten heel even zonder elektriciteit, maar dat is intussen opgelost.