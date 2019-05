TRANSFERGERUCHTEN. Lukaku mag van Man United vertrekken naar Inter, Bayern doet imposant bod op Dybala

Een rondje langs de grote buitenlandse sportkranten levert donderdag flink wat gegoochel met miljoenen op. 85 miljoen euro voor Lukaku, 80 miljoen euro voor Dybala en Chilwell en Pepe. En hoeveel zou Real Madrid naast Eden Hazard overhebben voor Matthijs de Ligt? Een overzicht van de belangrijkste transfergeruchten van de dag.

Volgens The Sun heeft Romelu Lukaku woensdag samengezeten met het bestuur van Manchester United en heeft de Belgische aanvaller te horen gekregen dat hij de club kan verlaten. De 26-jarige Lukaku keerde speciaal terug van zijn vakantie in de Verenigde Staten voor een gesprek met het bestuur over zijn toekomst. Man United maakte Lukaku duidelijk dat hij zal mogen vertrekken als Inter Milaan bereid is om minstens 85 miljoen euro op tafel leggen, het bedrag dat Manchester United in de zomer van 2017 voor Lukaku betaalde aan Everton.

Ed Woodward - vice-voorzitter van Manchester United - zal elk lager bod weigeren, maar zou overwegen om Inter-spelers bij de deal te betrekken. Onder meer de Sloveense verdediger Milan Skriniar en Ivan Perisic (ex-Club Brugge) zouden Man United interesseren. Ook Italiaans landskampioen Juventus zou op de loer liggen om Lukaku nog weg te kapen, al ligt Antonio Conté in pole position om hem naar San Siro te brenngen. Voorlopig is er nog geen enkel formeel bod uitgebracht, maar Lukaku’s makelaar Federico Pastorelli zou een transfer wel serieus overwegen.

Tottenham speelt zaterdag nog de finale van de Champions League, maar het bestuur van de Spurs is ondertussen ook al aan het kijken hoe het de jackpot van het kampioenenbal zal uitgeven. Volgens The Mirror heeft Tottenham-coach Mauricio Pochettino zijn zinnen gezet op James Maddison, de 22-jarige spelverdeler van Leicester City.

Maddison is niet de enige speler van Leicester City die een toptransfer kan versieren. Volgens The Sun zou Atletico Madrid een bod van maar liefst 80 miljoen euro hebben uitgebracht op verdediger Ben Chilwell. De 22-jarige Engelse international heeft nog een vijfjarig contract bij Leicester, maar Atlético Madrid is op zoek naar vervangers voor oudgedienden Lucas Hernadez en Felipe Luis. Ook Manchester City is geïnteresseerd in Chilwell.

Nu Bayern zijn oudjes Ribéry en Robben geloosd heeft, moet het op zoek naar nieuw aanvallend geweld. Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport heeft de Duitse landskampioen een imposant bod van 80 miljoen euro gedaan op de 25-jarige Argentijnse aanvaller Paulo Dybala. Juventus zou echter onder de 100 miljoen euro niet willen spreken over een mogelijke transfer.

Volgens El Mundo Deportivo mengt Real Madrid zich ondertussen ook in de strijd om Ajax-sterkhouder Matthijs de Ligt. De 19-jarige verdediger zou in de Spaanse hoofdstad de vervanger kunnen worden van aanvoerder Sergio Ramos, die flirt met een transfer naar China. Real moet voor De Ligt wel opboksen tegen aartsrivaal Barcelona en PSG, dat alles uit de kast haalt nadat het al de strijd om De Jong verloor tegen Barcelona.

Volgens AS staat Real Madrid ook dicht bij de overgang van Ferland Mendy. De 23-jarige linksback van Lyon heeft de voorbije dagen gesproken met Real-coach Zidane en is geïnteresseerd in het project dat hem wordt geboden. Mendy moet op links de concurrentie aangaan met de Braziliaan Marcelo.

De Daily Star meldt dan weer dat de strijd is losgebarsten rond Nicolas Pepe, een 23-jarige winger van het Franse Lille. Liverpool, Manchester United en PSG hengelen naar de diensten van de Ivoriaan die zo’n 80 miljoen euro moet kosten.