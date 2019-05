Google Maps lanceert nieuwe functie: snelheidslimieten en flitspalen

Google Maps gaat voortaan laten zien hoe snel bestuurders mogen rijden. Ook flitspalen zullen aangeduid worden op de geplande route.

De nieuwe functie is beschikbaar zijn voor Android en iOS-gebruikers en zal geleidelijk aan gelanceerd worden in zo’n veertig verschillende landen. De informatie over flitspalen en snelheidslimieten zal uit officiële bronnen komen, maar ook uit tips van andere gebruikers.

Navigatie-app Waze, ook eigendom van Google sinds 2013, stelt gebruikers al veel langer op de hoogte van snelheidslimieten. Het draagt bij tot de populariteit van de app, die gretig gebruikt wordt door wie aan files wil ontsnappen.