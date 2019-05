Burgemeester Lanaken wil verbod op Hells Angels ook in ons land: “Ze ontwrichten de samenleving”

Lanaken - Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, vindt dat motorclub Hells Angels moet verboden worden in ons land. Eerder deze week besliste een rechtbank in Utrecht al dat de bende niet meer welkom is in Nederland, en dat zou er volgens Keulen toe kunnen leiden dat de leden naar ons land afzakken.

Begin maart vorig jaar vielen de lokale en federale politiediensten binnen in de clubhuizen van de Hells Angels in Genk en Lanaken. Ook op andere plaatsen in Limburg werden leden van de motorbende uit hun bed gelicht. De politie stootte daarbij op een groot wapenarsenaal, kogelvrije vesten, politielogo’s, nazi-attributen en zelfs een raketlanceerder.

De vondst van al die zaken is het bewijs dat de motorbende een criminele organisatie is die moet bestreden worden, meent burgemeester van Lanaken Marino Keulen. “Het duidelijkste zou zijn dat ook hier in België organisaties als Hells Angels buiten de wet zouden stellen”, zegt hij. “Dat is een helder signaal en geeft justitie en politie een instrument om er een einde aan te maken.”

Gevolgen voor België

Keulen doet deze oproep naar aanleiding van een beslissing in een rechtbank in Utrecht, die besliste dat de Hells Angels al hun activiteiten moeten staken in Nederland en dat de club zelf verboden wordt. Een wereldprimeur, maar wel een die gevolgen kan hebben volgens de Limburgse grensgemeenten. Keulen vreest dat de afdelingen van Hells Angels in ons land zullen versterkt worden door Nederlandse bendeleden. “Zij misbruiken het grondwettelijke recht van verenigen om net de samenleving te ontwrichten door geweld en intimidatie. Ik vind dat voldoende grond om ook in België de Hells Angels te verbieden.”