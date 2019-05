Lichaam Etienne Tshisekedi heeft Brussel verlaten

Het lichaam van de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de vader van de huidige president Félix Tshisekedi, heeft donderdag Brussel verlaten richting Kinshasa, waar hij zaterdag begraven wordt. Dat heeft het presidentschap van de Democratische Republiek Congo (DRC) gezegd.

“Het vliegtuig dat het stoffelijk overschot van wijlen premier Etienne Tshisekedi terugbrengt is net opgestegen in Brussel om 11.25 uur naar Kinshasa”, tweette Lydie Omanga, de communicatiedirecteur van de Congolese president, rond 13 uur.

Bij bronnen in Brussel klonk het dat twee vliegtuigen opstegen aan de terminal voor zakenvliegtuigen, één om 9.45 uur en het vliegtuig met het lichaam van Tshisekedi “net voor 13.00 uur”.

Het vliegtuig zal tussen 17 en 18 uur (tussen 18 en 19 uur Belgische tijd) aankomen op Kinshasa Airport N’djili, verklaarde Didier Mpambia van het uitvaartcomité aan persagentschap AFP.

De repatriëring was normaal voorzien voor woensdagavond, maar werd op het laatste moment uitgesteld. Vrijdag vindt er een eerbetoon voor het publiek plaats in het Stade des Martyrs in Kinshasa, waar plaats is voor 80.000 mensen.