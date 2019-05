Duits koppel en kind crashen met zware mobilhome op E314 in Maasmechelen

/ Maasmechelen - Een Duits koppel met een kind heeft donderdagochtend rond 1 uur op de E314 in Maasmechelen richting Nederland een zware crash met hun tot mobilhome omgebouwde vrachtwagen gemaakt. Hun voertuig kwam in aanrijding met een bestelwagen waarna de zware mobilhome in de middenberm op zijn zijkant tot stilstand kwam. Bij het verkeersongeval vielen in totaal twee zwaar- en twee lichtgewonden.

Door de botsing met de bestelwagen verloor de Duitser de controle over de mobilhome, waarna het voertuig begon te slingeren en over de vangrails tot op de middenberm vloog. Enkele voorbijgangers schoten meteen ter hulp en konden het kind uit het wrak halen. De Duitse bestuurder geraakte met passanten op eigen krachten uit het voertuig. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg moet de Duitse vrouw bevrijden. Gespecialiseerde takeldiensten waren enkele uren in de weer om het gevaarte met onder meer luchtkussens te takelen.