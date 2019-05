Jongetje (6) afgevoerd met helikopter nadat hij uit rollercoaster valt in Brits themapark

Dit is niet de rollercoaster in kwestie, dit is een archiefbeeld. Foto: Shutterstock

Een zesjarig jongetje is uit een achtbaan gevallen in een Brits themapark. Dat schrijven verschillende media in het Verenigd Koninkrijk. Het kind zou naar beneden zijn getuimeld uit de Twister Rollercoaster in het Lightwater Valley Park nabij Ripon. Een reddingshelikopter bracht hem zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wat een leuk dagje uit moest worden, eindigde omstreeks donderdagmiddag in een nachtmerrie voor een zesjarig kind en zijn familie. Een getuige schreef op sociale media hoe hij de jongen uit de Twister Rollercoaster zag vallen. “De attractie is dicht en een traumahelikopter is het kind komen halen”, zegt Simon Moran.

(De tekst gaat verder onder de Tweet.)

Niet in levensgevaar

De woordvoerder van North Yorkshire Police bevestigt het incident. “Wij zijn ter plaatse gegaan om de situatie in te schatten. Het jongetje was bij bewustzijn toen wij arriveerden, maar is meteen naar het ziekenhuis gebracht met een helikopter. Hij is niet in levensgevaar. Onze agenten blijven ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken”, aldus de politie.

De Twister Rollercoaster is een achtbaan in de vorm van een rups, die op het hoogste punt ongeveer 13 meter hoog is. Volgens de website van het pretpark moet een kind 1,45 meter groot zijn om alleen te mogen meerijden en 1,15 meter om samen met een begeleider mee te mogen in de achtbaan.