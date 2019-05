Vrouw overleden nadat collega’s seksvideo van haar verspreidden

De Spaanse politie opent een onderzoek naar de zelfdoding van een jonge vrouw nadat haar collega’s een seksueel getinte video van haar op het werk verspreidden.

“Op 25 mei beroofde een jonge vrouw zich bij haar thuis van het leven”, staat te lezen in het verslag van de lokale politie van Madrid. “Er wordt nagegaan of er aan haar dood een misdrijf voorafging inzake haar privacy.”

Sociale media

Volgens verschillende Spaanse media werd een vijf jaar oude video van de 32-jarige vrouw, waarin ze seksuele handelingen stelde, door enkele collega’s rondgestuurd in het bedrijf waar ze werkte. Een groot deel van de 2.500 werknemers van vrachtwagenfabrikant Iveco in San Fernando de Henares, nabij Madrid, zou de video gezien hebben. “Het onderzoek focust zich op de collega’s die de video verspreid hebben en of ze verantwoordelijk zijn voor de wanhoopsdaad van de jonge vrouw”, aldus de woordvoerder. De vrouw laat een echtgenoot en twee kinderen na.

Ook het bedrijf reageerde op de dood van zijn werkneemster. “Het doet ons enorm veel pijn te moeten afscheid nemen van haar. Heel wat collega’s zijn er het hart van in. Als een van onze werknemers onverantwoord omging met sociale media en daardoor verantwoordelijk is voor haar dood, dan moet hij of zij gestraft worden. “