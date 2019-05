Luxezeiljacht van Italiaanse miljardair valt van vrachtschip en zinkt in Middellandse Zee

Het luxezeiljacht van een Italiaanse miljardair is in de Middellandse Zee van een vrachtschip gevallen en gezonken. Het incident vond vorig weekend plaats, toen het zeiljacht “My Song” van Palma de Mallorca naar het Italiaanse Genua vervoerd werd. Dat heeft logistiek bedrijf Peters & May bekendgemaakt. Het bijna 40 meter lange zeiljacht is eigendom van de Italiaanse modeondernemer Pier Luigi Loro Piana.