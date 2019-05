Een filmpje waarin Vlaams Belang-kopstuk Chris Janssens het in niet mis te verstane bewoordingen over Turkse en Marokkaanse trouwstoeten heeft, veroorzaakt ophef op sociale media.

Het filmpje is opgenomen tijdens de laatste verkiezingsmeeting van Vlaams Belang in Antwerpen, een week voor de verkiezingen. In een van de toespraken heeft de Limburgse Vlaams Belang-voorman het over ...