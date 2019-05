Koning stelt Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) aan als informateur

Koning Filip heeft Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) aangesteld als informateur. Dat heeft het paleis zelf bevestigd. Het duo zal op 6 juni voor de eerste keer verslag uitbrengen.

Woensdagnamiddag was koning Filip klaar met zijn informatieronde waarbij alle Waalse en Vlaamse partijvoorzitters de revue passeerden. Ook Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, kwam woensdagnamiddag langs voor een kort gesprek. Dat bezoek ging niet geruisloos voorbij en werd vooral in Wallonië scherp veroordeeld.

Koning Filip ontmoet Didier Reynders en Johan Vande Lanotte Foto: Photo News

Amper een dag later, op Hemelvaart, ontving de koning Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) op het koninklijk paleis. Beide heren werden belast met een informatieopdracht en moeten de uitdagingen waar ons land voor staat identificeren. Ook moeten ze de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering nagaan.

Foto: Photo News

In het kader van hun opdracht onderhouden zij contacten met de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen. Reynders en Vande Lanotte hebben deze opdracht aanvaard. Zij zullen op 6 juni voor de eerste keer verslag uitbrengen aan de koning.

LEES OOK. Zijn de Vlamingen in de Kamer ondervertegenwoordigd? En waarom hebben Franstaligen minder kiezers per zetel nodig?

Beiden werden al eens tot informateur of koninklijk verkenner benoemd, na de verkiezingen van 2010. Vande Lanotte mislukte toen in zijn opdracht als koninklijk verkenner en gaf zijn opdracht terug aan de koning. Tijdens een persmoment duidde hij de grenzen van zijn opdracht met een Engels gezegde: ‘You can lead a horse to water, you can’t make it drink’.

Foto: Photo News

Reynders werd ook in 2007 al eens drie weken aangesteld als informateur toen de Waalse liberalen de verkiezingsoverwinning binnenhaalden. CD&V en N-VA, toen nog een kartel, waren het niet eens met de informateursnota waarop de koning een koninklijk bemiddelaar aanstelde. Die taak ging naar de inmiddels overleden Jean-Luc Dehaene. Ook in 2010